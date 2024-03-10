Шнуров посмеялся над сюжетами песен Жукова

Вышел в эфир второй выпуск шоу «Новая фабрика звезд». В составе жюри Егор Дружинин, Анна Хилькевич, Зураб Матуа, Андрей Аверин, Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

Участники исполнили хиты своих наставников — Сергея Жукова и Сергея Шнурова. Габриэль Александров спел «Он тебя целует».И тут Сергей Шнуров решил подшутить над своим коллегой, пишет портал vokrug.tv.

«Сколько же у тебя в жизни происходило нелепости с любовью. То ты мучился от боли со своей любовью, то какой-то там Лешка тебе дорожку перешел. В общем тяжелая судьба была у Сергея Жукова. Хочется ему сказать, что эта судьба отразилась в таких великолепных, не побоюсь этого слова, песнях», — заявил артист.

Ранее Стас Михайлов рассказал, как побил Сергея Шнурова из-за Жанны Фриске. Имя больной раком артистки музыкант упоминал в песне «Любит наш народ».