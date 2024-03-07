Экс-солист «АукцЫона» Рогожин раскритиковал песни Шнурова

Бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин предложил выгнать Сергея Шнурова из Санкт-Петербурга. Музыкант раскритиковал песню артиста «В Питере — пить!».

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Рогожин считает, что в Санкт-Петербурге нужно ходить по музеям и впитывать атмосферу этого особенного города, а не употреблять алкогольные напитки.

«Я считаю, что человека, который выдаёт слоган „В Питере — пить!“, [надо] гнать из Петербурга», — цитирует артиста Абзац.

Музыкант недоумевает, почему россияне должны слушать человека, который выходит на сцену в трениках и майке-алкоголичке, а летает самолетами бизнес-класса и вставляет себе фарфоровые зубы.

Рогожин считает, что песни Шнурова абсолютно не нужны России и Санкт-Петербурга, а в самом музыканте нет позитивного посыла. Тем не менее, основателю группы «Ленинград» удается собирать стадионы, но экс-солист «АуцЫона» уверен: артист просто играет на низменных чувствах и идет по пути наименьшего сопротивления.

Ранее Стас Михайлов рассказал, как избил Сергея Шнурова из-за Жанны Фриске. Имя больной раком артистки музыкант упоминал в песне «Любит наш народ».