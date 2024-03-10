Лариса Долина отказалась от «заграничных тряпок»

Лариса Долина была гостьей шоу «Ты не поверишь» на НТВ. Звезда сообщила, что отказалась от зарубежных брендов в пользу российского производителя.

«Я это абсолютно искренне говорю. У меня гардероб полон российскими дизайнерами. Это касается и обуви, и одежды. Мне не нужны заграничные тряпки», — заявила певица.

А в рамках Московской недели моды выход Ларисы Долиной на подиум в наряде от дизайнера Джемала Махмудова стал самым обсуждаемым событием. Звезда предстала перед публикой в черном комбинезоне с зеркальной отделкой с накидкой в цветах российского флага. Об этом пишет gazeta.ru.

Ранее Лариса Долина заступилась за артистов, участвовавших в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Певица назвала лишним то, что активисты требуют запретить выступления ее коллег и лишить их звания. Певица уверена, что этих артистов уже и так наказали тем, что убрали их с новогодних эфиров.