Долина заступилась за артистов, участвовавших в «голой» вечеринке

Певица Лариса Долина заступилась за артистов, участвовавших в "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Долина назвала лишним то, что активисты требуют запретить выступления ее коллеги и лишить их звания. Певица уверена, что этих артистов уже и так наказали тем, что убрали их с новогодних эфиров.

"Зачем дальше? Что еще придумывать? Это уже слишком! У нас не бывает середины… Ну, ошиблись. Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть", - заявила исполнительница.

Долина также не видит ничего плохого в том, что артисты, участвовавшие в "голой" вечеринки, отправились в Донбасс после скандала, чтобы якобы восстановить репутацию.

"Первое ощущение у людей складывается такое: ага, многих из них не было в зоне СВО, а тут вдруг они поехали. Все думают - поехал оправдываться. Но все-таки поехал!" - заключила певица.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Сама Ивлеева и некоторые другие артисты извинились за участие в вечеринке, но тем не менее многим из них пришлось столкнуться с бойкотом со стороны концертных площадок и разрывом финансовых договоренностей.