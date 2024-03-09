Шуфутинский спел дуэтом с MIA BOYKA

Михаил Шуфутинский и певица MIA BOYKA 8 марта представили песню «Помада на щеке». В создании трека участвовали поэт Михаил Гуцериев и композитор, продюсер Дарья Кузнецова. Композиция стала новой серией музыкального проекта «Вселенная GM».

Сериал «Вселенная GM» представляет собой музыкальные короткометражки, объединенные общей сказочной историей. Главная идея, - «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий». В главных ролях - Ани Лорак, Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Дима Билан, Настасья Самбурская и другие звезды. Некий артефакт помогает героям достичь желаемого, но запрашивает высокую цену, пишет fbm.ru.

«На записи песни у меня были проблемы со связками, потому что я очень их перенапрягла. Михаил Захарович Шуфутинский сказал, что это супер, поскольку голос стал таким обволакивающим. Это идеально подошло к стилю «шансон», в котором я до сих пор ни разу не пела. Это для меня абсолютно новое направление, новый стиль, и я надеюсь, что слушателям понравится», — рассказала MIA BOYKA.

Михаил Шуфутинский также остался доволен совместной работой и новой композицией.

«Михаил Сафарбекович показал мне эти стихи. Я даже немножко сначала засомневался, потому что уж больно пылкие они такие, почти юношеские. Но когда я услышал стихи с музыкой Дарьи Кузнецовой, то вместе это все слилось… Когда мне сказали, что мы можем спеть дуэт с MIA BOYKA, то мне показалось, что это удача», — поделился король шансона.

Михаил Шуфутинский за последний год похудел почти на 20 килограммов, соответственно, помолодел, и, по его словам, стал лучше себя чувствовать и выглядеть.