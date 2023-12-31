Шуфутинский: «Хочется пожить»

Михаил Шуфутинский за последний год похудел почти на 20 килограммов, соответственно, помолодел, стал лучше себя чувствовать и выглядеть. Будучи гостем программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, он озвучил Лере Кудрявцевой причину своего преображения.Об этом информирует СтарХит.

«Просто в один прекрасный момент я понял, что у меня нет другого выхода. Понял, что нужно себя поберечь, хочется пожить. Поэтому я начал следить за собой: убрал все печеное, копченое, жареное, абсолютно никаких углеводов, ни хлеба, ничего», — сообщил певец.

После того, как значительная часть лишнего веса ушла, артист принял решение все же не отказывать себе в небольших радостях. Он ориентируется на цифру на весах. Если она больше 95, то на какое-то время вновь садится на жесткую диету. Если меньше – позволяет себе любимую еду и алкоголь.

«Я выпиваю, честно скажу, через день. Хочется каждый день. Я вам объясню. Мы находимся сегодня в такой возрастной категории, когда надо хорошо подумать: отказывать себе в этом или нет, и насколько вред здоровью этот лишний кусочек чего-то принесет», - уточнил исполнитель.