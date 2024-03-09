Голубкина посоветовала не делить артистов на патриотов и предателей

После начала СВО многие артисты уехали из России. Одни делали резкие публичные заявления по поводу политики кормившей их ранее страны, другие отмалчивались. Те, кто остались, как правило, нелицеприятно высказывались по поводу уехавших из России коллег.

Народная артистка РФ Мария Голубкина считает, что в основе решения об эмиграции лежат в основном меркантильные интересы. Об этом рассказывает»Комсомольская Правда».

«Одни уехали. Другие остались... В этом решении нет никакого мировоззрения или философии. Было бы слишком просто всех по полочкам разложить: здесь предатели, там - патриоты... Тут другое разделение, на мой взгляд. На тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал. У многих единственный аргумент для принятия решения был такой: что я получу от этого решения? Поэтому все может измениться в любую минуту. Действительно, основная масса людей сегодня думает не о высоких идеях, а о себе, о своей жизни, о своём достатке, о квартирах, машинах... Но судить-рядить я никого не хочу», - сказала звезда.

Ранее известная актриса Мария Голубкина резко высказалась в эфире YouTube-шоу «Лера в большом городе» о манере работы режиссера Константина Богомолова, мужа журналистки Ксении Собчак.