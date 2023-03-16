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41 минуту назад

Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова

Илья Родин

Известная актриса Мария Голубкина резко высказалась в эфире YouTube-шоу «Лера в большом городе» о манере работы режиссера Константина Богомолова, мужа журналистки Ксении Собчак.

Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка подчеркнула, что никогда не согласится играть обнаженной в спектаклях Богомолова. Она добавила, что в том случае, если ей предложат играть роль в его спектакле в классической одежде, она все равно наотрез откажется.

По ее оценке, режиссер «не знает профессию». Она пояснила, что так о Богомолове думают и другие актеры.

Голубкина отметила также, что ее возмущает манера режиссера заставлять актеров говорить на сцене в микрофоны. По ее мнению, в театре следует разговаривать исключительно своим голосом.

Актриса резюмировала, что Богомолов вообще не умеет работать с людьми. В частности, ему не удалось даже с хорошей командой поставить «элементарную французскую пьесу».

Ранее сообщалось, что Голубкина рассказала о своей жизни с Николаем Фоменко. В своем интервью она выразила сочувствие нынешней супруге шоумена.

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