Кадышева сравнила Волочкову с Плисецкой

Анастасия Волочкова пришла на выступление народной артистки России Надежды Кадышевой в театре «Золотое кольцо».

Волочкова во время антракта раздавала билеты на свое очередное шоу. По окончанию концерта балерина пришла к Кадышевой в гримерку. Звезды пообщались, Анастасия похвасталась хорошей формой, рассказывает «Комсомольская Правда».

«В своем возрасте, еще могу танцевать на пуантах. Как Майя Плисецская, дай бог, буду», — похвасталась Волочкова.

Кадышева сделала коллеге по цеху комплимент.

«У вас такие формы, думаю, вы сможете и дольше танцевать, потому что вы настолько крепкая, целеустремленная», — похвалила она балерину.

В преддверии главного весеннего праздника балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не относится к 8 Марта как к чему-то особенному. Знаменитость пояснила, что не нуждается в конкретном дне, чтобы ей дарили цветы, — они и так всегда у нее есть.