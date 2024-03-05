Волочкова рассказала о своей традиции на 8 Марта

В преддверии главного весеннего праздника балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не относится к 8 Марта как к чему-то особенному. Знаменитость пояснила, что не нуждается в конкретном дне, чтобы ей дарили цветы, — они и так всегда у нее есть.

— Поэтому 8 Марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками, — сообщила балерина.

Анастасия Волочкова добавила, что привыкла получать букеты от поклонников, которые регулярно радуют ее цветами. Если же в течение дня никто не оказал знаков внимания балерине, она может позволить себе сделать это самостоятельно, передает teleprogramma.pro.

Экс-балерина Большого театра все чаще предстает в информационном пространстве как скандальная и противоречивая личность. О том, чем может быть обусловлено подобное поведение Волочковой, рассказала психолог и сооснователь Ассоциации квантовых специалистов Наталья Васильева.