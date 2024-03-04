Российская певица Кристина Орбакайте отсудила пять тысяч рублей у организатора концертов из Южно-Сахалинска Николая Жданова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что конфликт между сторонами произошел в 2022 году, когда у Орбакайте сорвался концерт в Южно-Сахалинске. По словам Жданова, который и организовал выступление, аренда площадки обошлась ему в 321 тысячу рублей. В срыве концерта предприниматель обвинил саму певицу и подал против нее иск в суд.

Уже в суде адвокаты Орбакайте заявили, что в срыве концерта виноват сам Жданов. Спустя два года судебных разбирательств суд всё же встал на сторону певицы. Изначально Орбакайте запросила компенсировать ей затраты на адвокатов — 30 тысяч рублей. Этот иск суд удовлетворил лишь частично — в итоге певица получила компенсацию в размере только 5 тысяч рублей.