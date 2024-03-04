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Орбакайте прокомментировала массовые отмены своих концертов

Информация о массовой отмене концертов Кристины Орбакайте не соответствует действительности. Опровергла эти слухи сама певица, передает Shot.

На соответствующий вопрос от журналиста артистка ответила, что у нее «всегда все состоится». Также певицу спросили, как обстоят дела у ее матери Аллы Пугачевой, однако звездная наследница отказалась отвечать на вопрос.

Уточняется, что Орбакайте прибыла из Санкт-Петербурга в столицу на поезде. По данным канала, она приобрела билет в вагоне самого высокого класса («Гранд империал»).

Орбакайте упала на сцене во время концерта в Петербурге

Стоимость такого проездного документа начинается от 40 тысяч рублей. В купе есть розетки, телевизор с эфирным вещанием, кондиционер, доступ в интернет через Wi-Fi. Полноценный санузел оборудован умывальником, туалетом и душевой кабиной.

Ранее СМИ сообщили, что концерты народного артиста России Олега Газманова были отменены в Зеленограде и Красногорске. По словам артиста, выступления не были проведены из-за отсутствия необходимого договора.

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