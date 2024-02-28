Госпитализированный Алибасов не может вспомнить, где он находится
Российский композитор и основатель группы «На-На» Бари Алибасов, который ранее был госпитализирован, не может вспомнить, где он находится. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению источника, Алибасов столкнулся с ухудшением когнитивных способностей — композитор не помнит, где он находится, а также конфликтует с врачами, так как не может их понять. Отмечается, что из-за этого Алибасов иногда срывается на крик. Только многократное повторение одной и той же информации помогает донести до музыканта положение дел.
В источнике также отметили, что причиной потери памяти могла стать стеноза сонной артерии и нарушение кровоснабжения мозга.
Напомним, что ранее Алибасов был госпитализирован.
Изначально в СМИ появилась информация о перенесенном инсульте, однако это опровергли родственники музыканта. Позже сын Алибасова заявил, что продюсеру поставили диагноз «неподтвержденный инсульт».