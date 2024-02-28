Алибасова перевели из реанимации в общую палату

Бари Алибасова в ближайшие дни выпишут из реанимации
Продюсера Бари Алибасова в ближайшие два дня должны выписать из реанимации и отпустить домой. Об этом сообщает RT со ссылкой на сына артиста Бари Алибасова-младшего.
По словам сына продюсера, медики поставили Алибасову диагноз «неподтвержденный инсульт». Это означает, что он мог произойти, однако врачи своевременно оказали пациенту помощь.
«Причины: либо ухудшившаяся работа сосудов после коронавируса, либо перенапрягся и переработал. Либо просто стрессует из-за того, что каждый день узнает, что полквартиры оформлено не на него», — сказал Алибасов-младший.
По словам молодого человека, состояние отца заметно улучшилось. У него нет проблем с речью или паралича, он узнает окружающих и свободно с ними разговаривает.
Напомним, что о госпитализации Алибасова стало известно 25 февраля. СМИ сообщали, что у продюсера произошел инсульт, однако позднее родственники опровергли эту информацию.