Алибасова перевели из реанимации в общую палату

Продюсера Бари Алибасова в ближайшие два дня должны выписать из реанимации и отпустить домой. Об этом сообщает RT со ссылкой на сына артиста Бари Алибасова-младшего.

По словам сына продюсера, медики поставили Алибасову диагноз «неподтвержденный инсульт». Это означает, что он мог произойти, однако врачи своевременно оказали пациенту помощь.

«Причины: либо ухудшившаяся работа сосудов после коронавируса, либо перенапрягся и переработал. Либо просто стрессует из-за того, что каждый день узнает, что полквартиры оформлено не на него», — сказал Алибасов-младший.

По словам молодого человека, состояние отца заметно улучшилось. У него нет проблем с речью или паралича, он узнает окружающих и свободно с ними разговаривает.