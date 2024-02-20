МакSим пришлось оправдываться за новую фотосессию

Певица МакSим снова попала в скандальную ситуацию. На этот раз поводом для обсуждения звезды стала новая фотосессия артистки. МакSим сфотографировалась в снежном лесу с большим бурым медведем по кличке Степа. Кадры певица опубликовала в соцсетях.

Внимательные подписчики артистки заметили отсутствие зубов у животного. Поклонники звезды посчитали, что медведю их выдернули и обрушились с критикой на МакSим. Об этом сообщает РИА Новости.

Позже артистка объяснила, что знакома со Степой с 2018 года на съемках клипа "Мои секреты", и недавно "повидалась" с ним вновь, запечатлев встречу на снимках. По словам МакSим, зубы у зверя выпали по естественным причинам, так как медведю по человеческим меркам уже более 90 лет.