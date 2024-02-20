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МакSим пришлось оправдываться за новую фотосессию

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Певица МакSим снова попала в скандальную ситуацию. На этот раз поводом для обсуждения звезды стала новая фотосессия артистки. МакSим сфотографировалась в снежном лесу с большим бурым медведем по кличке Степа. Кадры певица опубликовала в соцсетях.

Внимательные подписчики артистки заметили отсутствие зубов у животного. Поклонники звезды посчитали, что медведю их выдернули и обрушились с критикой на МакSим. Об этом сообщает РИА Новости.

"Жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото", "Фото шикарные, но удаление зубов – это перебор", "Бедный медведь, лишили зубов", – написали подписчики.

Позже артистка объяснила, что знакома со Степой с 2018 года на съемках клипа "Мои секреты", и недавно "повидалась" с ним вновь, запечатлев встречу на снимках. По словам МакSим, зубы у зверя выпали по естественным причинам, так как медведю по человеческим меркам уже более 90 лет.

"Никто Степе ничего не вырывал. Он любимец семьи и к нему трепетное отношение. Мишка очень старенький", – объяснила одному из пользователей МакSим.

Позже часть пользователей поблагодарили певицу за подробный ответ.

Кадры новой фотосессии артистки – в галерее "Рамблера".

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