Организаторы «Евровидения» раскритиковали идею недопуска Израиля

Европейский вещательный союз, являющийся организатором музыкального конкурса «Евровидение», раскритиковал идею недопуска до мероприятия участника из Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По словам генерального директора организации Ноэля Кюррана, конкурс «Евровидение» находится вне политики. Кроме того, он вновь напомнил о том, что израильская вещательная корпорация из Израиля Kan выполнила все условия конкурса.

«Конкурс "Евровидение" является музыкальным событием вне политики и состязанием национальных вещателей, входящих в ЕВС. Это не конкурс правительств», — заявил он.