$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

36-летняя россиянка покорила сердце Тома Круза

Slide 1 of 17
1/14
© Соцсети
2/14
© Соцсети
3/14
© Соцсети
4/14
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/14
© Соцсети
6/14
© Соцсети
7/14
© Соцсети
8/14
© Соцсети
9/14
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/14
© Соцсети
11/14
© Соцсети
12/14
© Соцсети
13/14
© Соцсети
14/14
© Соцсети

Том Круз раскрыл имя своей возлюбленной. Избранницей знаменитого голливудского актера теперь уже официально стала экс-модель и дочь депутата Рината Хайрова Эльсина Хайрова. Об этом сообщает Газета.Ru.

Слухи о романе звезды с 36-летней россиянкой появились в конце 2023 года. Пара, а также их родные сначала опровергали информацию об их отношениях, просочившуюся в прессу.

В начале 2024 года папарацци засняли Круза на свидании вместе с Эльсиной Хайровой после слухов о романе.

«Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель. Однако стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность», — рассказал СМИ источник.

Как выглядит экс-модель Эльсина Хайрова - в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес
Фото
Ринат Хайров
4
Рамблер: главные новости