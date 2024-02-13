36-летняя россиянка покорила сердце Тома Круза
Том Круз раскрыл имя своей возлюбленной. Избранницей знаменитого голливудского актера теперь уже официально стала экс-модель и дочь депутата Рината Хайрова Эльсина Хайрова. Об этом сообщает Газета.Ru.
Слухи о романе звезды с 36-летней россиянкой появились в конце 2023 года. Пара, а также их родные сначала опровергали информацию об их отношениях, просочившуюся в прессу.
В начале 2024 года папарацци засняли Круза на свидании вместе с Эльсиной Хайровой после слухов о романе.
«Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель. Однако стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность», — рассказал СМИ источник.
Как выглядит экс-модель Эльсина Хайрова - в галерее «Рамблера».