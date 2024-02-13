Том Круз официально объявил об отношениях с экс-моделью из России
Американский 61-летний актер Том Круз официально начал встречаться с 36-летней Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова. Об этом сообщает портал Daily Mail.
«Они встречаются теперь официально. В кругу Эльсины хорошо известно, что она и Том теперь вместе. Они очень сблизились за последние несколько недель. Однако стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить свою конфиденциальность», — рассказал источник портала.
До этого пара посетила гала-ужин в поддержку благотворительной организации. Это произошло в пятизвездочном отеле Raffles. Старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям (Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор) был на этом мероприятии почетным гостем.
Однако экс-депутат Госдумы Хайров опровергает роман своей дочери с Томом Крузом. «Это чушь полная», — отмечал бывший парламентарий.