К Ивлеевой подали новый иск на миллиард долларов

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал новый иск к блогерше Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки. Об этом сообщает РИА Новости.

Истица, некая Анастасия П., потребовала взыскать с Ивлеевой миллиард долларов и направить деньги в фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества».

10 января суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 дней после вечеринки Ивлеевой из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Причиной наказания стало присутствие на вечеринке человека, больного инфекционным заболеванием.