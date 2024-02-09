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В Перми остановили продажу билетов на концерт Лолиты

В компании «Артисты звезды» сообщили, что в Перми были приостановлены продажи билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской. Об этом пишет 59.ru.

В Перми остановили продажу билетов на концерт Лолиты
© РИА Новости

Концерт Лолиты должен состояться 19 марта. По словам представителей компании, о судьбе самого концерта новостей пока нет — остается неясным, планируется ли отмена либо перенос мероприятия.

«Если вдруг такое произойдет, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — рассказали в компании.

Ранее концерт Лолиты был отменен в Омске.

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