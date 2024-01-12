Пресс-служба Минкульта Омской области сообщила об отмене концерта Лолиты Милявской в регионе. Она должна была выступить 27 марта в Омской филармонии, передает «Коммерсант».

В сообщении говорится, что стороны договорились об аренде площадки концертного зала для проведения данного мероприятия около шести месяцев назад. Подчеркивается, что договор на предоставление зала не подписан, продаж билетов в кассах филармонии нет.

Агентство обратило внимание на наличие билетов на концерт Милявской на некоторых онлайн-площадках.

Ранее Лолита оказалась в центре скандала после участия в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Напомним, что мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor. Оно вызвало недовольство общественников из-за ее тематики – гости, в числе которых были российские знаменитости, пришли почти обнаженными. Лолита также пришла на вечеринку. После волны осуждения она извинилась за произошедшее.