22-летняя сердцеедка: как выглядит дочь легендарной Синди Кроуфорд

Кайя Гербер — дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд. Несмотря на то, что девушке всего 22 года, она уже обладает десятью миллионами поклонников в социальных сетях, снимается для модных журналов и в рекламе, а также пробует себя в кино.

Накануне стало известно, что Кайя появилась в сериале «Палм-Рояль» в откровенном наряде. 20-летняя знаменитость предстала перед камерой в разноцветном костюме с бахромой, который состоял из бра и коротких шорт. Образ телезвезды дополнил массивный головной убор с перьями, а также красный шлейф и множество аксессуаров. Сообщает Lenta.ru.

Гербер унаследовала от именитой матери не только имя и статус, но и привлекательную внешность. По информации бульварных СМИ девушка уже разбила несколько сердец. Журналисты приписывали Кайе романы с музыкантом Трэвисом Джексоном, моделью Фентоном Меркеллом (сын актрисы Пэтси Палмер), Питом Дэвидсоном, Коулом Спроусом и Томми Дорфманом.

В 2021 году Гербер встречалась с австралийским актером Джейкобом Элорди. А в марте 2022 года была замечена на вечеринке W magazine в компании актера Остина Батлера.