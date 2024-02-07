МИД РФ рассказал о начале работы по организации «Интервидения»

«МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу. Интерес, действительно, значительный. Сейчас прорабатываются организационно-технические и творческие моменты подключения стран-партнеров. Работа началась, она активно ведется. Мы уверены, что это будет оглушительный успех», — рассказал Алимов.