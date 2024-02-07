МИД РФ рассказал о начале работы по организации «Интервидения»
Директор российского МИД по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александр Алимов заявил, что ведомство начало работу над организацией «Интервидения». Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, МИД уже занимается налаживанием международных контактов и помогает организаторам конкурса.
«МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу. Интерес, действительно, значительный. Сейчас прорабатываются организационно-технические и творческие моменты подключения стран-партнеров. Работа началась, она активно ведется. Мы уверены, что это будет оглушительный успех», — рассказал Алимов.
Напомним, что первое проведение российского конкурса «Интервидение» запланировано на конец 2024 года. Сама идея мероприятия появилась в ноябре 2023, когда министр культуры России Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Евразиявидение+». Идею поддержал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, который предложил другое название, а также ежегодный статус для конкурса.
Ранее Румыния отказалась от участия в конкурсе «Евровидение».