Румыния отказалась от участия в «Евровидении»

«Финансовые трудности и стремление представить Румынию на высоком уровне — причины, из-за которых Административный совет решил, что Румынское телевидение не будет участвовать в этом году в конкурсе песни "Евровидение". Решение принято на заседании пятью голосами за, четырьмя против при четырех воздержавшихся», — рассказали в совете.