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Румыния отказалась от участия в «Евровидение-2024»

Административный совет Румынского телевидения сообщил, что в этом году страна собирается пропустить международный музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом пишет ТАСС.

Румыния отказалась от участия в «Евровидении»
© globallookpress.com

Согласно сообщению совета, причиной такого решения стала экономическая ситуация в стране.

«Финансовые трудности и стремление представить Румынию на высоком уровне — причины, из-за которых Административный совет решил, что Румынское телевидение не будет участвовать в этом году в конкурсе песни "Евровидение". Решение принято на заседании пятью голосами за, четырьмя против при четырех воздержавшихся», — рассказали в совете.

В сообщении также указано, что Административный совет одобрил бюджет для Румынского телевидения на текущий год. Отмечается, что в нем нет достаточных средств, которые могли бы гарантировать участие страны в конкурсе на достойном уровне.

Ранее организатор «Евровидения» объяснил, чем бойкот участника из Израиля отличается от недопуска до конкурса России.

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