«Би-2» депортировали в Израиль в полном составе

Весь состав российской рок-группы «Би-2» депортировали в Израиль. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что о депортации договорился израильский консул. В результате переговоров с иммиграционными органами Таиланда ему удалось добиться депортации барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика в Израиль. Источник отмечает, что солист группы Александр Уман, также известный как Шура «Би-2», тоже сел в самолет до Израиля.

«Консулу удалось договориться о депортации из Таиланда в Израиль всех участников музыкального коллектива. Они уже прошли стойку регистрации и готовятся к вылету. Ребята в самолете, все хорошо», — рассказал источник из окружения музыкантов.

При этом Егор Бортник (Лева «Би-2»), другой солист группы, ранее также был депортирован в Израиль.