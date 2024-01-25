Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию.

По словам источника агентства, сотрудники полиции в среду, 24 января, задержали на курорте Патонг на западном побережье Пхукета семь человек — одного израильтянина и шесть россиян. Причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу.

«Речь идет о рок-группе "Би-2". Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра», — добавил представитель отделения.

При этом пресс-секретарь коллектива заявил РБК, что ничего не знает о задержании участников группы.