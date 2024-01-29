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Одиночество на пляже: кадры отпуска Нюши на Мальдивах

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Певица Нюша поделилась с поклонниками кадрами отпуска на Мальдивах. По информации журналистов портала 7days.ru, звезда прилетела на острова восполнить силы после разрыва с мужем Игорем Сивовым. На снимках поп-дива гуляет по берегу моря или позирует в гордом одиночестве на пляже.

"Суть жизни не в том, чтобы ждать, когда наконец закончится ненастье, а в том, чтобы научиться танцевать под дождём", — так подписала Нюша одну из публикаций у себя на странице в социальных сетях цитатой писательницы Вивьен Грин.

Поклонники певицы разделились на два лагеря. Первые — полностью поддерживают звезду и ждут от нее новых свершений. Вторые — напуганы новыми снимками поп-дивы.

Кадры спорного отдыха певицы Нюши на Мальдивах — в галерее "Рамблера".

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