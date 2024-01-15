Пугачева прислала на похороны Соломина траурный венок

Российская певица Алла Пугачёва прислала траурный венок на похороны художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Пугачёвой на похороны также пришли венки от представителей различных театров и ведомств, а также от главы правительства Михаила Мишустина и президента России Владимира Путина.

Отпевание народного артиста СССР прошло в храме Христа Спасителя, ранее на исторической сцене Малого театра прошла гражданская панихида. После отпевания Соломина собираются похоронить на Троекуровском кладбище.