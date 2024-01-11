Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Об этом со ссылкой на источник в окружении артиста сообщает ТАСС.

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», - пояснил источник издания.

По словам внучки актера и худрука Малого театра, он умер «тихо во сне», пишет RT.

Причина смерти Соломина пока не называется.

Ранее стало известно, что Юрий Соломин был выписан из больницы через четыре недели после госпитализации из-за обморока на улице. Его доставили в больницу 6 ноября 2023 года. У актера был диагностирован инсульт. В Малом театре уточняли, что инсульт был в легкой форме.