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Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни. Об этом со ссылкой на источник в окружении артиста сообщает ТАСС.

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», - пояснил источник издания.

По словам внучки актера и худрука Малого театра, он умер «тихо во сне», пишет RT.

Причина смерти Соломина пока не называется.

От артиста эпизода до руководителя: каким был Юрий Соломин

Ранее стало известно, что Юрий Соломин был выписан из больницы через четыре недели после госпитализации из-за обморока на улице. Его доставили в больницу 6 ноября 2023 года. У актера был диагностирован инсульт. В Малом театре уточняли, что инсульт был в легкой форме.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Славу ему принесли роли в картинах «Адъютант его превосходительства», «Летучая мышь», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить». А роль Арсеньева в первом цветном фильме японского режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала» сделала актера известным мировому кинематографу.

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