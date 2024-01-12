Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала общественности о разрыве с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка. Личное в публичное вынесла намеренно», — написала звезда в Telegram-канале.

Также Кудрявцева попросила журналистов не беспокоить ее и отказалась давать комментарии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. Разница в возрасте у супругов составляла 16 лет. В 2018-м звезда родила дочь Машу, зачатую при помощи процедуры ЭКО.

Еще в мае 2023 года телеведущая утверждала, что в семье все хорошо и никакого разлада между супругами нет.