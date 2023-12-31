Умный, мудрый, настоящий: Захарова и Волочкова раскрыли правду о Цискаридзе

31 декабря исполняется 50 лет Николаю Цискаридзе. Накануне юбилея коллеги народного артиста России и бывшего премьера балета Большого театра рассказали NEWS.ru об отношениях с ним, вспомнили его яркие роли в постановках и поздравили с днем рождения.

«Не юлит и говорит как есть, в лицо»

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Прима Большого театра народная артистка России и близкая подруга Цискаридзе Светлана Захарова в беседе с NEWS.ru назвала его яркой личностью, эрудированным человеком и очень хороший другом. Она считает Николая счастливчиком, так как ему повезло и с природными талантами, и «с выдающимися людьми, которые встречались на жизненном пути». Захарова напомнила, что Цискаридзе учился в одном из лучших училищ Советского Союза — московском хореографическом. Его педагогом был Петр Пестов, которого в балетной среде называют гениальным.

Затем талантливого танцовщика заметил хореограф, художественный руководитель балетной труппы БТ Юрий Григорович. Цискаридзе был принят в Большой театр, где будущий премьер учился мастерству у выдающихся артистов и педагогов — Галины Улановой, Марии Семеновой, Николая Фадеечева.

«Прикладывая к этому колоссальное трудолюбие и работу над собой, по-другому не бывает, мастерство не достигается по мановению волшебной палочки. Берет по максимуму то, чем с ним щедро делятся выдающиеся мастера. И сейчас мы наблюдаем результат», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в профессиональной среде многие недолюбливают танцовщика за его честную позицию, иногда резкую. «Не юлит и говорит как есть, в лицо, эта правда может быть неприятной для кого-то», — отметила Захарова.

Светлана Захарова пожелала коллеге и другу творческих успехов. «Так как Николай продолжает выходить на сцену — в Михайловском театре, — желаю ему новых интересных ролей. Терпения, мудрости и побольше талантливых умных учеников. А еще счастья, любви и здоровья, это самое главное», — сказала балерина.

Она также пожелала Цискаридзе иметь рядом добрых и преданных людей.

«С Колей мерились количеством страз на наших костюмах»

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в беседе с NEWS.ru рассказала о различных «смешных моментах» во время совместной работы с Цискаридзе в балетных постановках БТ.

«Например, мы мерились количеством стразов на наших костюмах. Коля, как и я, любит все яркое, блестящее. И когда мы танцевали „Раймонду“ в постановке Григоровича, то на моем костюме было большое количество камней и стразов. Коля упросил, чтобы я срезала несколько — чтобы у него их было больше», — поделилась балерина.

Она отметила природный талант Цискаридзе и сказала, что, в отличие от нее, он «родился в шпагате». Волочкова также вспомнила одну из самых тяжелых ситуацией в своей жизни — 2003 год, когда ее уволили из Большого театра. По ее словам, директор Анатолий Иксанов «заставил артистов балета подписать письмо» против нее, поскольку требовался «повод для увольнения». Единственным, кто отказался это сделать, был Цискаридзе.

«Такая стыдоба и несправедливость в Большом театре»

Через 10 лет, в 2013-м, уже сам танцовщик был вынужден покинуть Большой театр. По мнению Волочковой, это также стало результатом «внутренних интриг».

«Такая стыдоба и несправедливость — то, что происходило в Большом театре. Коля ушел с гордо поднятой головой... В мире шоу-бизнеса и театральном остаться человеком при всех нападках, испытаниях и травле очень непросто, поверьте. Но Коле удается, и я ему за это благодарна», — рассказала балерина.

В 2014 году Цискаридзе был назначен ректором Академии русского балета в Санкт-Петербурге. Это учебное заведение окончила в свое время и Анастасия Волочкова. Она отметила, что была поражена тем, насколько быстро Цискаридзе «превратил балетную академию в шедевр». По ее словам, это касается не только ремонта помещений, но и уровня подготовки артистов.

Балерина хотела бы, чтобы Цискаридзе стал директором главного театра страны. «Большим театром должен руководить именно Цискаридзе. Поскольку он и очень эрудированный человек, и умный, и мудрый, и настоящий. А кроме того, он ведь получил еще и юридическое образование», — подчеркнула Волочкова.

Что пожелали Цискаридзе

Балетный критик Виолета Майниеце назвала Цискаридзе профессионалом высочайшего класса, какие редко встречаются: «У него непростой путь, в балете никто легко не идет. Потому что безумно сложная профессия. И даже при таких суперданных, как у Николая Максимовича, все равно главный секрет успеха — работа, работа и работа. Желаю ему здоровья, выдержки. И света в душе».

Народный артист СССР, балетмейстер, хореограф, педагог Вячеслав Гордеев считает, что каждый человек проходит жизненный путь по-своему, так как он «начертан где-то на небесах». Он напомнил, что Цискаридзе также успешно ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Сейчас он выступает на телевидении, и получается хорошо, это еще одна новая страница его творчества и способностей. Возможно, со временем он более философски начнет относиться к жизни и ее событиям. Потому что сейчас у него еще присутствует — на мой взгляд — юношеский максимализм. Я очень хорошо к нему отношусь. И я рад его поздравить с днем рождения», — сказал Гордеев NEWS.ru.

Хореограф-постановщик Денис Тагинцев признался, что был рад общаться с Николаем Цискаридзе вне кадра. Он назвал бывшего премьера Большого театра общительным человеком с чувством юмора.

«Может помочь, подсказать, пойти навстречу — очень ценное качество, особенно для таких больших людей. Я желаю Николаю продолжать чувствовать себя счастливым. И чтобы любовь к тому, что он делает, долго жила в нем», — сказал Тагинцев.

Хореограф и экс-балерина Большого театра Геба Абдель Фаттах отметила в беседе с NEWS.ru, что Николай перетанцевал всех принцев и в «Лебедином озере», и в «Щелкунчике».