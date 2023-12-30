Волочкова рассказала о дружбе с Шаляпиным

Анастасия Волочкова все чаще стала выходить в свет вместе с Прохором Шаляпиным. Слухи о романе знаменитостей ходили уже давно, но балерина заявила поклонником, что у них с певцом исключительно дружеские отношения. Об этом информирует 5 Канал.

«В руках моего доброго друга Прохора я всегда на высоте. Он очень надежный и светлый партнер и человек. Совершать добро с таким другом — всегда радость», — так Анастасия подписала совместную фотографию, которую выложила в микроблоге.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее никто не приглашал на вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой. Она добавила, что занимается своими премьерами, у нее начались приглашения на разные премии и другие события и ее мало волнуют чужие мероприятия, которые она назвала «премиями для лохов».