Фадеев заявил, что разочаровался в Ионовой из-за участия в "голой" вечеринке

Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не хочет ассоциироваться с певицей Натальей Ионовой (больше известной как Глюк’oZа) из-за её участия в «голой» вечеринке Ивлеевой. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам Фадеева, он разочаровался в Ионовой, когда узнал о её присутствии на вечеринке в московском клубе Mutabor. Продюссер считает, что этим Ионова «дискредитировала» Глюк’oZу, которая является его проектом.

«Я считаю, что она дискредитирует концепцию проекта “Глюк’oZa” прежде всего музыкальным материалом, который выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях. Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — заявил он.

При этом продюсер также добавил, что имя «Глюк’oZa» на самом деле является названием группы, которую Фадеев создал для проекта с Натальей Ионовой, а вовсе не творческим псевдонимом самой певицы. По его словам, в дальнейшем он собирается реанимировать проект в том виде, в котором Фадеев задумал его изначально.

«Проект “Глюк’oZa” — это два альбома “Москва” и “Глюк’oZa Nostra”. Все остальное это уже изыски Ионовой и Ко. Она пытается имитировать мой креатив, но любые попытки подражать — это все равно подделка», — добавил он.