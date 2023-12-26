Лолита сообщила о массовой отмене концертов после вечеринки Ивлеевой

Российская певица Лолита Милявская заявила, что её концерты стали массово отменять по всей стране после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Об этом сообщает MSK1.RU.

Лолита сообщила о массовой отмене концертов после вечеринки Ивлеевой
© РИА Новости

По словам Лолиты, на предстоящие новогодние праздники она запланировала большое турне по России, которое теперь оказалось под угрозой срыва. Она уточнила, что выступления должны были состояться в нескольких городах Подмосковья, а также в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Новосибирске, Томске, Красноярске и Иркутске.

«Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся», — заявила она.

Напомним, что ранее в московском клубе Mutabor прошла закрытая вечеринка российской актрисы Анастасии Ивлеевой. На мероприятии был установлен необычный дресс-код — гостей пускали только в полуобнаженном виде. Позже в клуб пришли с проверкой силовики.

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