Лолита сообщила о массовой отмене концертов после вечеринки Ивлеевой
Российская певица Лолита Милявская заявила, что её концерты стали массово отменять по всей стране после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Об этом сообщает MSK1.RU.
По словам Лолиты, на предстоящие новогодние праздники она запланировала большое турне по России, которое теперь оказалось под угрозой срыва. Она уточнила, что выступления должны были состояться в нескольких городах Подмосковья, а также в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Новосибирске, Томске, Красноярске и Иркутске.
«Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся», — заявила она.
Напомним, что ранее в московском клубе Mutabor прошла закрытая вечеринка российской актрисы Анастасии Ивлеевой. На мероприятии был установлен необычный дресс-код — гостей пускали только в полуобнаженном виде. Позже в клуб пришли с проверкой силовики.