Депардье поблагодарил всех, кто его поддержал после скандала
Французский актёр Жерар Депардье, которого снова обвинили в сексуальных домогательствах, выразил благодарность всем коллегам, которые выступили в его защиту. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом актёр прокомментировал письмо в свою поддержку, которое подписали 50 деятелей культуры. По словам Депардье, у некоторых поддержавших его актёров уже начались определённые проблемы — к примеру, актёр Пьер Ришар лишился статуса амбассадора благотворительной организации. Депардье также добавил, что считает всех подписавших это письмо очень смелыми.
Напомним, что Жерара Депардье обвинили в сексуальных домогательствах 13 женщин. Позже 50 деятелей культуры подписали письмо, в котором поддержали актёра и призвали остановить «линчевание и охоту на ведьм». В числе подписавших — Пьер Ришар и певица Карла Бруни.