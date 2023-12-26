Депардье поблагодарил всех, кто его поддержал после скандала

Французский актёр Жерар Депардье, которого снова обвинили в сексуальных домогательствах, выразил благодарность всем коллегам, которые выступили в его защиту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом актёр прокомментировал письмо в свою поддержку, которое подписали 50 деятелей культуры. По словам Депардье, у некоторых поддержавших его актёров уже начались определённые проблемы — к примеру, актёр Пьер Ришар лишился статуса амбассадора благотворительной организации. Депардье также добавил, что считает всех подписавших это письмо очень смелыми.