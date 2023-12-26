Le Figaro: 50 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье

Актер Пьер Ришар и певица Карла Бруни выступили в поддержку актера Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Газета Le Figaro опубликовала письмо, в котором 50 французских артистов и представителей богемы выражают свою поддержку Депардье и осуждают "линчевание и ненависть, направленные в его сторону".

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В письме отмечается, что Жерар Депардье является одним из величайших актеров и последним "священным гигантом кинематографа". Деятели культуры подчеркивают необходимость соблюдения принципа презумпции невиновности и выражают надежду на то, что правосудие выполнит свою работу. Они также призывают не забывать о значении Депардье для французской культуры и отмечают его выдающийся вклад в историю искусства. Актер считается неотъемлемой частью этой истории и продолжает обогащать ее.

"Отказаться от него было бы трагедией и поражением, а также концом искусства и всех нас", заявили выдающиеся деятели культуры Франции, В письме подчеркивается, что результаты работы Жерара Депардье никто не сможет стереть, они являются зеркалом эпохи.