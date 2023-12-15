Ваенга потеряла сознание в театре

Российская певица Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ваенга потеряла сознание в театре
© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл во время выступления Ваенги в театре на Малой Бронной. Источник сообщает, что там певица исполняла одну из ролей в постановке «Слава. Молодость». В данный момент певица находится под наблюдением врачей. Возможные причины ухудшения состояния Ваенги пока неизвестны.

Ранее бразильский певец Пэдро Энрике умер прямо во время своего выступления.

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