Ваенга потеряла сознание в театре

Российская певица Елена Ваенга потеряла сознание во время выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Отмечается, что инцидент произошёл во время выступления Ваенги в театре на Малой Бронной. Источник сообщает, что там певица исполняла одну из ролей в постановке «Слава. Молодость». В данный момент певица находится под наблюдением врачей. Возможные причины ухудшения состояния Ваенги пока неизвестны.