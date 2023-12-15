Бразильский певец умер во время выступления

В возрасте 30 лет скончался бразильский госпел-певец Педро Энрике. Артист давал концерт в среду вечером, однако во время выступления упал на сцену без сознания, передает TMZ.

Инцидент произошел в городе Фейра-де-Сантана – именно там выступал Энрике. Падение произошло во время исполнения хита «Vai Ser Tão Lindo».

Кадры этого момента, снятые и опубликованные некоторыми поклонниками, распространяются в Интернете. На них видно, что Энрике потерял равновесие. Ему сразу же попытались оказать помощь. Медики госпитализировали певца, однако в больнице лишь констатировали его смерть. По словам представителей Педро Энрике, артист скончался от обширного инфаркта.