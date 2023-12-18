Участницу «Мисс Земля 2023» из России обокрали во Вьетнаме в стиле 90-х

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Красавицу из России Дарью Луконькину обокрали во Вьетнаме в стиле 90-х прямо на конкурсе «Мисс Земля 2023».

По словам россиянки, вор похитил ее дорогой смартфон во время одного из заданий городского марафона, где она была вместе с другими участницами мероприятия. Преступник разрезал сумку россиянки во время забега, вытащил девайс и скрылся. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Я была в шоке, плакала, не понимала, что я тут буду делать оставшееся время», — отметила Луконькина.

Позже организаторы помогли помогли девушке приобрести новый мобильный гаджет. Дарья уже восстановила все пароли и снова общается с поклонниками в социальных сетях.

В 2022 году Дарья Луконькина завоевала в титул «Краса России» и одержала победу в конкурсе в «Мисс Нижний Новгород».

Самые яркие фотографии русской красавицы — в галерее «Рамблера».

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