Красавицу из России Дарью Луконькину обокрали во Вьетнаме в стиле 90-х прямо на конкурсе «Мисс Земля 2023».

По словам россиянки, вор похитил ее дорогой смартфон во время одного из заданий городского марафона, где она была вместе с другими участницами мероприятия. Преступник разрезал сумку россиянки во время забега, вытащил девайс и скрылся. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Я была в шоке, плакала, не понимала, что я тут буду делать оставшееся время», — отметила Луконькина.

Позже организаторы помогли помогли девушке приобрести новый мобильный гаджет. Дарья уже восстановила все пароли и снова общается с поклонниками в социальных сетях.

В 2022 году Дарья Луконькина завоевала в титул «Краса России» и одержала победу в конкурсе в «Мисс Нижний Новгород».