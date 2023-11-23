Ефремов запретил Охлобыстину поздравлять его с юбилеем
Актёр Иван Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов запретил ему публично поздравлять себя с юбилеем. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
По словам Охлобыстина, он хотел поздравить своего коллегу с 60-летием, но Ефремов запретил делать это публично. По его мнению, Ефремов опасается, что это может повлиять на условно-досрочное освобождение.
«Он старается… Молимся. Мы никак не можем на это повлиять. К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже. Он работает, как вол», — рассказал Охлобыстин.
Он также добавил, что Ефремов всегда был совестливым человеком, хоть и «всегда любил выпить». По мнению актёра, проблемы у Ефремова начались из-за «демонов» с которыми тот делал проект «Гражданин поэт».
«Кто с ним работал, знают, он всем помогал. Его все любили. Кстати, о падении... Выпить он всегда любил, но это никак не мешало работе. А как только он связался с демонами, которые делали “Гражданин поэт”, все и случилось. Его окружение сделало все для того, чтобы он упал», — считает Охлобыстин.
Ранее Михаила Ефремова поддержала телеведущая Екатерина Стриженова.