Ефремов запретил Охлобыстину поздравлять его с юбилеем

«Кто с ним работал, знают, он всем помогал. Его все любили. Кстати, о падении... Выпить он всегда любил, но это никак не мешало работе. А как только он связался с демонами, которые делали “Гражданин поэт”, все и случилось. Его окружение сделало все для того, чтобы он упал», — считает Охлобыстин.