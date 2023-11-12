Стриженова выступила в поддержку Ефремова
Екатерина Стриженова ранее на своей страничке в социальной сети поздравила Михаила Ефремова с днем рождения. Находящемуся в исправительной колонии № 4 в Белгородской области артисту исполнилось 60.
«Сил тебе, мужества и крепости духа. Возвращайся скорее — тебя ждут семья, друзья, новые роли и зрители», написала телеведущая.
Мнения фолловеров разделились. Некоторые считали, что Ефремов, устроивший в пьяном виде смертельное ДТП, недостоин добрых слов. Другие же написали слова поддержки артисту.
Стриженова сегодня обратилась к подписчикам со словами о том, что Михаилу Олеговичу эта поддержка просто необходима, рассказывает портал thevoicemag.ru.
«Подавляющее большинство людей понимает, что бросать камни в человека, который признал свою вину, осознал весь ужас того, что он совершил, находится в тюрьме, отбывая срок — просто бесчеловечно. О, если бы можно было вернуть жизнь, которую он погубил... Зарекаться от судьбы не берусь и никому не советую. Кто знает, какие испытание нас ждут впереди? И если в самый тяжкий момент от тебя отвернется семья, если дети забудут твое имя, если друзья вычеркнут тебя из своей системы координат, то вряд ли ты найдешь силы подняться. Я уверена, что каждый имеет право на второй шанс», - написала Екатерина.
По данным СМИ, Ефремов мечтает получить условно-досрочное освобождение (УДО). Его друг, актер Иван Охлобыстин выразил надежду, что Ефремова могут освободить уже следующим летом.