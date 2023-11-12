Стриженова выступила в поддержку Ефремова

«Подавляющее большинство людей понимает, что бросать камни в человека, который признал свою вину, осознал весь ужас того, что он совершил, находится в тюрьме, отбывая срок — просто бесчеловечно. О, если бы можно было вернуть жизнь, которую он погубил... Зарекаться от судьбы не берусь и никому не советую. Кто знает, какие испытание нас ждут впереди? И если в самый тяжкий момент от тебя отвернется семья, если дети забудут твое имя, если друзья вычеркнут тебя из своей системы координат, то вряд ли ты найдешь силы подняться. Я уверена, что каждый имеет право на второй шанс», - написала Екатерина.