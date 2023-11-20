Стало известно о тайной недвижимости Пугачевой в США

У певицы Аллы Пугачевой было несколько квартир в США, сейчас она владеет всего одной из них. О тайной недвижимости артистки стало известно телеканалу НТВ.

Источники из шоу-бизнеса утверждают, что Пугачевой принадлежат апартаменты в офисном небоскребе на Brickell Avenue в Майами (штат Флорида). Там певица оставалась во время гастролей в США. Однако, по словам собеседников телеканала, артистка не посещала свое элитное жилье в США с 2009 года.

Ранее в том же городе у Пугачевой была квартира в курортном районе Sunny Island — предполагают, что от нее певица избавилась за 680 тысяч долларов. У примадонны также была квартира на Манхэттене в Нью-Йорке. Недвижимость расположена на Murray Street, сейчас там проживает внук Пугачевой Никита Пресняков. Однако официально квартира записана на последнего мужа Кристины Орбакайте Михаила Земцова.

Сам Пресняков прописан в другой квартире звездной бабушки, которая находится в Majestic Tower в Майами. Жилье располагается в 22-этажной утопающей в зелени башне на берегу океана. На территории есть SPA- и фитнес-центры, теннисный корт и бассейн с подогревом.