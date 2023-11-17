Пугачеву заметили на Кипре

Певицу Аллу Пугачеву сняли на видео на Кипре. Видеозапись ее прогулки опубликовал корреспондент РИА Новости.

Пугачеву заметили на Кипре
©  СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

«Аллу Пугачеву, которая недавно приезжала в Россию и записала три песни, корреспондент РИА Новости заметил в монастыре на Кипре», — передает издание в своем telegram-канале.

Там же опубликовано видео, на котором певица прогуливается.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что певица переехала в Лимассол с мужем-иноагентом Максимом Галкиным. Фотографию с их прогулки ранее публиковало издание News.ru.

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