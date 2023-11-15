Представитель Лепса объяснил, почему певец исполняет песню Гребенщикова*

«Вы где-то сенсацию какую-то ищете или что? Или скандал какой-то? Я понять не могу. В чем проблема-то вообще? Позиция Григория Викторовича вам непонятна жизненная или что? Или мало ли он в Донбасс ездил? Что вы ищете-то из этого? Конфликт какой-то развивается? В чем проблема?», — добавил он.