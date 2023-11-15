Представитель Лепса объяснил, почему певец исполняет песню Гребенщикова*

Представитель Лепса объяснил, почему певец исполняет композицию «Аквариума»
Представитель Григория Лепса Владимир Урюпин ответил на вопрос о том, почему певец исполняет песню группы «Аквариум» за авторством Бориса Гребенщикова*, который был признан иноагентом. Об этом сообщает «Газета.ру».
По словам Урюпина, Лепс исполняет песню «Стаканы» группы «Аквариум» уже больше 10 лет.
«Если вы не в курсе, он ее 10 лет уже поет. Да, она не новая. Он ее 10 лет поет, может быть даже больше, лет 12. Песня официально просто куплена у Бориса Гребенщикова», — заявил он.
Урюпин также призвал не делать из этой ситуации скандал.
«Вы где-то сенсацию какую-то ищете или что? Или скандал какой-то? Я понять не могу. В чем проблема-то вообще? Позиция Григория Викторовича вам непонятна жизненная или что? Или мало ли он в Донбасс ездил? Что вы ищете-то из этого? Конфликт какой-то развивается? В чем проблема?», — добавил он.
Ранее Григорий Лепс заявил, что не общается с внебрачным сыном.