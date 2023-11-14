Григорий Лепс заявил, что не общается со своим внебрачным сыном

Певец Григорий Лепс признался, что не общается со своим внебрачным сыном. Его слова передает «Пятый канал».

Лепс рассказал о своем внебрачном сыне
© РИА Новости

«Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там прекрасная семья. Лезть туда не нужно», — пояснил он.

По словам певца, его первенец появился в результате мимолетного романа. При этом сам наследник не знает, что у него есть звездный отец. У него самого уже есть семья и работа.

В декабре 2021 года Лепс и его бывшая супруга Анна Шаплыкова развелись спустя 20 лет брака. Инициатором разрыва стала бывшая жена артиста, причиной стал кризис в отношениях. У бывших партнеров есть трое детей — сын Иван, а также дочери Ева и Николь.

У Лепса также есть 38-летняя дочь Инга от артистки Светланы Дубинской. В сентябре 2022-го старшая дочь певца родила сына.

Недавно певица Маша Распутина предположила, что у Лепса может быть не один внебрачный ребенок.

«Столько гастролировал за всю жизнь. Ого-го! Пол страны внебрачных», — пошутила звезда (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Распутина призналась, что на месте Лепса хотела бы найти и познакомиться со своим сыном.

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