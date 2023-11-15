Айтана Лопес - ИИ-модель с тысячами фанатов. Фотогалерея
Современные технологии в сфере искусственного интеллекта ушли так далеко, что их творения стало по-настоящему сложно отличить от реальности. На этот раз под удар прогресса попали профессиональные модели и фотографы. Команда разработчиков из агентства по коммуникациям The Clueless создала фитнес-модель Айтану Лопес. Виртуальная девушка ведет блог в социальных сетях и даже зарабатывает деньги на сгенерированных при помощи ИИ фотографиях. За текущий месяц Айтане удалось «стать богаче» на $4000. «За жизнью» спортсменки уже следят более 100 тысяч людей. При этом многие из них не подозревают, что смотрят фотографии несуществующей женщины.
По словам разработчиков, они специально делают Айтану не такой идеальной, как некоторые творения нейросетей.
«Мы делаем ее хуже, чтобы она не получилась такой идеальной», — говорится в заявлении компании, ответственной за разработку виртуальной звезды.
Как выглядит девушка-миф, покорившая сотни тысяч сердец в интернете – в галерее «Рамблера».