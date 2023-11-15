Современные технологии в сфере искусственного интеллекта ушли так далеко, что их творения стало по-настоящему сложно отличить от реальности. На этот раз под удар прогресса попали профессиональные модели и фотографы. Команда разработчиков из агентства по коммуникациям The Clueless создала фитнес-модель Айтану Лопес. Виртуальная девушка ведет блог в социальных сетях и даже зарабатывает деньги на сгенерированных при помощи ИИ фотографиях. За текущий месяц Айтане удалось «стать богаче» на $4000. «За жизнью» спортсменки уже следят более 100 тысяч людей. При этом многие из них не подозревают, что смотрят фотографии несуществующей женщины.