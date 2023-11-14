14 ноября 60 лет исполняется советской и российской эстрадной певице Лолите Милявской. Артистка родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области УССР. Отец Лолиты Марк Горелик работал актером и режиссёром эстрады, мать Алла Никифорова была джазовой певицей. Большую часть детства Лолита провела с дедушкой и бабушкой во Львове из-за плотного концертного графика родителей. Окна их квартиры выходили прямо на местный оперный театр. Милявская часто бывала там с бабушкой, мечтала стать балериной и даже посещала танцевальный кружок.

Однако в семье будущей артистки случился разлад. Ее отце развелся с женой и эмигрировал в Израиль. Затем умерла любимая бабушка. Оставшуюся часть детства Лолита провела с мамой в Киеве. Она довольно часто брала девочку с собой на гастроли, и вскоре Милявская также начала увлекаться пением.

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В 1981 году после окончания школы Лолита поступила в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры по специальности «режиссура культмассовых представлений и праздников». Там будущая звезда встретила первого мужа, однокурсника Александра Беляева. После выпуска из института пара вернулась на Украину в Одессу. Лолита поступила на работу в Одесскую филармонию, где у нее закрутился роман с женатым Александром Цекало.

В 1987 году пара бросила все и перебралась в Москву. В столице Лолита заключила фиктивный брак ради местной прописки. Именно так она и получила свою фамилию Милявская. Вскоре артисты создали поп-группу «Кабаре-дуэт „Академия“» и стали активно выступать с концертами. Милявской и Цекало довольно быстро удалось добиться популярности на сцене, что открыло им дорогу на телевидение.

В 1995 году они стали постоянными ведущими ТВ-программы «Утренняя почта» на «ОРТ». Пара всегда выступала вместе и семейное благополучие Лолиты и Александра не вызывало вопросов ни у коллег по цеху, ни у поклонников.

Однако в январе 2000 года Милявская появилась на «Рождественских встречах Аллы Пугачевой» без своего постоянного спутника. Позже широкой публике было объявлено, что пара прекращает сотрудничество из-за «непримиримых противоречий».

С этого времени Лолита начала сольную карьеру, которая оказалась столь же успешной, как и ее совместный проект с Цекало. Всего в дискографии певицы 8 студийных альбомов, 4 сборника и несколько десятков синглов. Помимо музыкальной карьеры Милявская играет в театре, снимается в кино и ведет различные ток-шоу на телевидении.

Одной из самых ярких особенностей артистки считается невероятно яркая и насыщенная личная жизнь. Лолита множество раз удивляла своих поклонников бурными романами, внезапными разрывами отношений и откровенными интервью.

После развода с Цекало Лолита встречалась с бизнесменом Арнольдом

Спиваковским. Но к удивлению для всех в 2004 году она сообщила, что выходит замуж за другого предпринимателя Александра Зарубина. Пара прожила вместе пять лет и рассталась по одним данным после неудачной беременности артистки, по другим – после ее очередной измены.

В 2010 году Лолита снова пошла под венец. На этот раз избранником певицы стал теннисист Дмитрий Иванов, который был младше ее на 12 лет. В 2020 году их брак распался с большим скандалом в «желтой прессе».

У Лолиты Милявской есть дочь Ева, которую она родила в 2008 году от неизвестного мужчины.