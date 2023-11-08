Жена хирурга Хайдарова отреагировала на обвинения в невыплате долгов

Жена скандального звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши назвала фейком обвинения в невыплате свыше 800 тысяч рублей за аренду помещения. Свое мнение на этот счет она высказала в беседе с «РЕН ТВ».

Ранее бизнесмен из Воронежа Владимир Губарев выступил с обвинением в адрес Сильваши в невыплате неустойки в размере 810 тысяч рублей за аренду его помещения. В частности, он утверждал, что жена хирурга не оплачивала коммунальные расходы и съехала без предупреждения. Также, по его словам, он подавал соответствующий иск в суд и выиграл дело, но денег не получил, поэтому намерен снова обратиться туда с требованием признать Сильваши банкротом.

«Мы предоставили все документы по этому вопросу, и договор, и его расторжение, все платежки. Новость можно считать очередным фейком», — отреагировала на это Сильваши.