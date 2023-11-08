Жену хирурга Хайдарова хотят признать банкротом

Бизнесмен из Воронежа Владимир Губарев намерен обратиться в суд с требованием признать жену скандального звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши банкротом из-за неуплаты ею неустойки в размере 810 тысяч рублей за аренду его помещения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По словам Губарева, в 2020 году Сильваши арендовала у него нежилое помещение площадью 632,7 квадратных метра на Московском проспекте в Воронеже с целью организации в нем швейного производства для развития своего бренда SILVASHI. При этом за время эксплуатации жена хирурга не оплачивала коммунальные расходы, а затем и вовсе съехала без предупреждения, отметил бизнесмен.

В 2021 году Губарев на основе договора подал на Сильваши иск и выиграл дело. Согласно решению суда, с жены хирурга должны были взыскать 810 тысяч рублей неустойки, но этого так и не произошло. В связи с этим бизнесмен теперь намерен обратиться в суд с требованием признать Сильваши банкротом.

Сама жена хирурга данные обвинения отрицает. В разговоре с SHOT она заявила, что досрочно расторгла договор с Губаревым в 2021 году, погасив все долги. Свои слова Сильваши подтвердила соответствующими документами. Причиной такого решения она назвала состояние помещения и проблемы с коммуникациями.

По мнению Сильваши, бизнесмен своими действиями просто хочет «словить хайп» вокруг повышенного внимания к ней и ее супругу. Также она заявила о готовности подать в суд за клевету на Губарева.