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В Челябинске отменили концерт певца Алексея Чумакова

Выступление певца Алексея Чумакова в Челябинске, запланированное на 10 ноября, внезапно отменили, пишут «Аргументы и факты. Челябинск».

В Челябинске отменили концерт певца Алексея Чумакова
© РИА Новости

По данным портала, концерт должен был пройти в ДС «Юность». За три дня до мероприятия его отменили по неизвестным причинам и перенесли на другую дату.

Дата будет названа позже, билеты действительны.

Ранее сообщалось, что концертный тур рок-музыканта Гарика Сукачева про крупным российским городам был перенесен на следующий год «по независящим от артиста причинам».

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