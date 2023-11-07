В Челябинске отменили концерт певца Алексея Чумакова
Выступление певца Алексея Чумакова в Челябинске, запланированное на 10 ноября, внезапно отменили, пишут «Аргументы и факты. Челябинск».
По данным портала, концерт должен был пройти в ДС «Юность». За три дня до мероприятия его отменили по неизвестным причинам и перенесли на другую дату.
Дата будет названа позже, билеты действительны.
Ранее сообщалось, что концертный тур рок-музыканта Гарика Сукачева про крупным российским городам был перенесен на следующий год «по независящим от артиста причинам».
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